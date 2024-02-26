Сорок художников из России и Китая нарисовали открытку на льду Амура

Изображение панды и бурого медведя, играющих в хоккей, приурочили к двухдневным российско-китайским играм

ТАСС, 26 февраля. Открытку с играющими в хоккей пандой и бурым медведем нарисовали на льду пограничной реки Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Над изображением работали 40 художников из двух стран, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Амурской области.

Ледовую открытку нарисовали на Амуре в рамках двухдневных российско-китайских игр, во время которых на границе между двумя странами состоялись хоккейные матчи и авторалли.

"Ледовое полотно размером 50 на 35 м подготовили 40 художников из Амурской области и Китайской Народной Республики. Последние штрихи на рисунок нанесли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Амурской области Василий Орлов и почетные гости игр. На открытке изображены главные символы дружбы России и Китая - бурый медведь и панда. Компанию им составили драконы - покровители 2024 года по восточному календарю. Главные персонажи открытки изображены с хоккейными клюшками", - рассказали в пресс-службе.

Специально для игр на границе между двумя странами построили целый спортивный городок. На льду Амура соорудили хоккейную площадку, установили трибуны, теплые палатки для спортсменов и болельщиков, также была подготовлена автомобильная трасса для ралли. Для зрителей с места события организовали трансляцию. Наблюдать онлайн за ходом фестиваля можно было и на большом экране на набережной.

Уникальное расположение двух городов, которые разделяет лишь Амур шириной менее 700 метров, позволяет зимой проводить на его льду масштабные игры. "Этот праздник - выражение самых теплых, дружественных отношений, которые сложились между Россией и Китаем", - приводит пресс-служба слова Чекункова. По словам Орлова, игры в очередной раз показали дружбу между двумя странами.

Хоккей и ралли

В первый день игр команды из двух стран сыграли в хоккей в трех возрастных группах - дети, юниоры и ветераны. В результате победу во всех матчах одержали российские спортсмены. Особенно отличились ветераны, обыгравшие китайских хоккеистов со счетом 5:0.

Также на льду Амура прошли автомобильные заезды. Гостями мероприятия стали телекомментатор Дмитрий Губерниев, трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко, два экипажа "Камаз-мастер", а также гоночная команда "Урал" и многократный участник ралли-марафона "Шелковый путь" Хоу Хуннин. В ледовых ралли Россию представляли спортсмены из Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского края и Якутии.

Программа авторалли включала три этапа - гонки грузовиков, заезды джипов и гонки переднеприводных автомобилей с объемом двигателя 1,6 тыс. кубических сантиметров. В результате победила дружба: шесть призовых мест заняли китайские спортсмены, столько же - российская сторона.

"Спорт является важной частью культурного обмена. Между провинцией Хэйлунцзян и Амурской областью созданы многочисленные успешные платформы и флагманские мероприятия по культурному и спортивному сотрудничеству - китайско-российская культурная ярмарка и международные [зимние игры], которые очень помогают в укреплении дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил генеральный консул Китая в Хабаровске Цзян Сяоян.