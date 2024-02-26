Калмыкия увеличила площадь восстановления лесов на 1,5 тыс. га

Лесовосстановление будет проводиться почти во всех районах республики

ЭЛИСТА, 26 февраля. /ТАСС/. Площадь восстановленных лесов в Калмыкии в рамках нацпроекта "Экология" увеличилась за последний год почти на 1,5 тыс. га. Сейчас благодаря оказанной господдержке площади лесов составляют 15,4 тыс. га, сообщила пресс-служба главы Калмыкии по итогам рабочей поездки в регион министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Глава Минприроды РФ вместе с главой Калмыкии Бату Хасиковым и министром природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Очиром Джамбиновым посетили земли лесного фонда в Целинном районе республики, где Козлов оценил работы на землях лесфонда региона и принимаемые меры по борьбе с опустыниванием и деградацией пастбищных угодий.

"Общая площадь земель лесного фонда Калмыкии составляет 56,4 тыс. га, из них покрытая лесом - 15,4 тыс. га. В 2023 году благодаря нацпроекту "Экология" площадь восстановления лесов в республике была увеличена почти на 1,5 тыс. га. За последние пять лет в Калмыкии искусственное лесовосстановление и лесоразведение увеличилось почти в два раза и было проведено на площади более 5 тыс. га. В 2024 году запланировано искусственное лесовосстановление на площади 1 450 га", - говорится в сообщении.

Лесовосстановление будет проводиться почти во всех районах республики, также запланирован комплекс лесохозяйственных работ по агротехническому уходу за лесными культурами, расчистка и раскорчевка лесных участков, подготовка почвы под посадку и заготовка лесных семян. По словам Джамбинова, республика готова увеличить площадь посадки еще на 200 га. Для качественного выполнения задач по лесовосстановлению назрела необходимость пополнить парк спецтехники и создать новые рабочие места в лесном хозяйстве региона.

"Президент России поддержал проект лесовосстановления, лесоразведения в стране до 2030 года. Это значит, мы находимся в системе государственных координат и с финансированием. Поэтому вы можете на нас рассчитывать до 2030 года", - цитирует министра природных ресурсов и экологии РФ пресс-служба главы региона.

Калмыкия является одним из самых малолесных регионов России, также в регионе наблюдается дефицит посадочного материала. Эту нехватку планируют ликвидировать с помощью доращивания саженцев в осенний период, либо приобретения посадочного материала в соседних регионах.