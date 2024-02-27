СК требует заочного ареста экс-депутата Госдумы Гудкова по делу о фейках о ВС РФ

Рассмотрение ходатайства Следственного комитета пройдет 27 февраля в 10:00 мск

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет требует заочно отправить под стражу бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении ложной информации о действиях российской армии на Украине. Об этом ТАСС сообщили в Хорошевском суде Москвы, который будет рассматривать этот вопрос.

"В суд поступило ходатайство СК о заочном аресте Гудкова Д. Г., обвиняемого по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды)", - сказали в суде. Рассмотрение этого ходатайства пройдет 27 февраля в 10:00 мск.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, поводом для уголовного дела стал размещенный в апреле 2023 года на YouTube видеоролик, в котором Гудков резко выступил с критикой действий российской армии на Украине в ходе проведения спецоперации, а также разместил под видом достоверной информацию об убийствах мирных людей в украинских городах Буча, Ирпень и Бородянка.

Минюст внес экс-депутата Госдумы в реестр иноагентов 10 февраля. В настоящее время он проживает за пределами РФ.