ФМБА сообщило, что все учреждения силовых ведомств полностью обеспечены компонентами крови

Также в плановом порядке проводится привлечение доноров, добавили в Федеральном медико-биологическом агентстве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Все федеральные учреждения России, включая подведомственные силовым ведомствам, незамедлительно и в полном объеме обеспечиваются компонентами крови. В любой момент готовы к выдаче 26 тыс. л крови и 450 тыс. л плазмы, сообщила ТАСС начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Ольга Эйхлер.

"За счет координации и эффективного распределения ресурсов все федеральные учреждения, включая учреждения силовых ведомств (Минобороны России, МВД России, ФСБ России, Росгвардия, ФСИН России), обеспечиваются компонентами крови незамедлительно и в полном объеме. В учреждениях службы крови страны на постоянном хранении находятся и готовы к выдаче в любой момент 26 тысяч литров крови, в том числе 7,5 тысяч литров на длительном хранении (в основном это компоненты редких групп и фенотипов - прим. ТАСС), а также 450 тысяч литров плазмы", - сказал она.

Эйхлер отметила, что также в плановом порядке проводится привлечение доноров для того, чтобы сохранить неснижаемый стратегический запас крови и ее компонентов "для последующего бесперебойного обеспечения лечебных учреждений".

Ранее актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин сдал кровь для участников специальной военной операции и жителей Донбасса и Новороссии в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского в Красногорске. Акция прошла под эгидой фонда гуманитарных инициатив "Орион". Подобные мероприятия по сдаче крови для участников СВО и жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей регулярно проходят в разных регионах России. В частности, в конце января президент РФ Владимир Путин рассказывал, что только студенты разных вузов сдали для участников СВО 19 тонн крови.