Буддийские монахи Монголии купили корма скотоводам, у которых погибло почти 3 млн животных

Доставка пожертвований будет организована в сотрудничестве с созданным в стране штабом по чрезвычайным ситуациям

УЛАН-БАТОР, 27 февраля. /ТАСС/. Буддийские священнослужители Монголии собрали пожертвования и купили корма для пастбищных животных, массовая гибель которых из-за холода и голода достигла почти 3 млн голов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в центре монгольского буддизма - монастыре Гандантекченлин.

"Наш глава достопочтенный Дуламрагчаагийн Жавзандорж обратился к монахам и верующим с призывом сделать пожертвования в помощь животноводам, которые потеряли этой необычайно холодной зимой почти три млн голов домашнего скота. Все монахи поддержали призыв и купили корма на сумму более 80 млн тугриков (около $25 тыс.)", - рассказали в информационном центре монастыря.

Доставка пожертвований от монахов будет организована в сотрудничестве с созданным в стране штабом по чрезвычайным ситуациям. Ранее он сообщил о том, что такой суровой зимы, как в этом году, в Монголии не было за последние 20 лет. При температуре от 38 до 49 градусов мороза и обильных осадках от 80% до 90% территории страны покрыто снегом глубиной от 38 см, местами - 60 см.

Монголия - одна из немногих стран, сохранивших с древности кочевое пастбищное животноводство. Оно один из основных секторов экономики страны наряду с добычей и экспортом полезных ископаемых. На конец 2023 года в Монголии с населением 3,4 млн человек насчитывалось 64,7 млн голов домашнего скота.

Его содержат как источник существования в течение всех четырех сезонов года 189 300 домохозяйств. Каждый четвертый официально трудоустроенный гражданин Монголии работает в кочевом скотоводстве, которое на 95% зависит от естественных пастбищ и природных бедствий. Одно из них, когда животные не могут добыть подножный корм и массово гибнут от голода и холода, монголы называют "зуд".