27 февраля, 06:30

Посол ЮАР в РФ рассказал об обсуждении условий перевозки бегемотов и жирафов

Работа ЮАР и России по этому вопросу не останавливается, отметил Мзувукиле Джефф Макетука

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия и ЮАР обсуждают условия перевозки экзотических животных в зоопарки РФ из охотничьих заказников, находящихся в республике. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

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"Работа по этому вопросу не останавливается. Министерства сельского хозяйства России и ЮАР давно изучают такую возможность", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Россельхознадзор сообщил ТАСС, что планирует обсудить с коллегами из ЮАР возможность импорта в Россию для зоопарков бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов из охотничьих заказников ЮАР, находящихся в провинциях Лимпопо и Гаутенг. 

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