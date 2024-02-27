Посол ЮАР в РФ рассказал об обсуждении условий перевозки бегемотов и жирафов

Работа ЮАР и России по этому вопросу не останавливается, отметил Мзувукиле Джефф Макетука

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия и ЮАР обсуждают условия перевозки экзотических животных в зоопарки РФ из охотничьих заказников, находящихся в республике. Об этом заявил в интервью ТАСС посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

"Работа по этому вопросу не останавливается. Министерства сельского хозяйства России и ЮАР давно изучают такую возможность", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Россельхознадзор сообщил ТАСС, что планирует обсудить с коллегами из ЮАР возможность импорта в Россию для зоопарков бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов из охотничьих заказников ЮАР, находящихся в провинциях Лимпопо и Гаутенг.