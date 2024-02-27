Большинство опрошенных немцев назвали Писториуса сильным политиком

По данным опроса, 56% респондентов заявили, что считают главу Минобороны ФРГ компетентным

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Большинство немцев считают главу Минобороны Германии Бориса Писториуса сильным политиком. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa для журнала Stern.

50% опрошенных уверены, что Писториус обладает лидерскими качествами. 62% заявили, что он ясно излагает свои мысли. Около 56% респондентов ответили, что считают его компетентным, а 51% - заслуживающим доверия. Как отмечает журнал, хорошие оценки министра обусловлены тем, что он пользуется большим уважением не только у сторонников правящей коалиции "Светофор", но и у избирателей со стороны оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Исследование проводилось 22-23 февраля. В нем приняли участие 1 тыс. человек. Погрешность составила 3 п. п.

Газета Bild со ссылкой на данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa, сообщила 7 января, что почти две трети немцев (64,3%) хотели бы, чтобы Олаф Шольц досрочно уступил пост канцлера ФРГ Писториусу. Только 24,6% выступили против, 11,2% воздержались от ответа. В рейтинге популярности среди немецких политиков Писториус занимает первое место с большим отрывом, в то время как Шольц после двух лет пребывания у власти является самым непопулярным канцлером всех времен.