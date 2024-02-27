Дорогу к селу Териберка в Заполярье откроют спустя 10 дней после закрытия из-за непогоды

В 10:00 из Териберки отправится рейсовый автобус в Мурманск

МУРМАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Дорогу к селу Териберка в Мурманской области откроют для проезда всех видов транспорта с 10:30 спустя 10 дней после того, как проезд по ней закрыли из-за ветра и метели, сообщили в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Автоподъезд к селу был закрыт с 17 февраля.

"27 февраля с 10:30 планируется открытие проезда по автодороге Кола-Серебрянские ГЭС с 32 км к поселку Туманный и автоподъезд к селу Териберка 0 км - 38+260 км", - говорится в сообщении. Скорость при передвижении не должна превышать 60 км/ч.

В Минтрансе добавили, что в 10:00 из Териберки отправляется рейсовый автобус в Мурманск.

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до села, расположенного на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Зимой некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает, видимость практически отсутствует. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу по пути из Териберки в Мурманск.

Село Териберка расположена в Кольском районе в 120 км от Мурманска.