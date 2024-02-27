В Москве на торги выставили более 170 парковочных мест на улице Брусилова

Площадь машино-мест варьируется от 11,6 до 18,6 кв. м

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги 170 машино-мест в трех паркингах на юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Жители разных районов столицы могут приобретать напрямую у города парковочные места рядом с домом. Например, сейчас на торги выставлены 173 лота в трех наземных паркингах в районе Южное Бутово. Площадь машино-мест варьируется от 11,6 до 18,6 кв. м. Они будут реализованы на открытых аукционах, посредством публичного предложения на понижение цены, а также без объявления цены, когда победителями становятся претенденты, предложившие наибольшую сумму за лот. Заявочные кампании завершатся в период с 1 по 18 марта", - сказал глава департамента Кирилл Пуртов.

Отмечается, что улица Брусилова проходит вдоль жилого массива и соединяет Варшавское шоссе с трассой М-2. Рядом есть АЗС, пункты автосервиса и шиномонтажа, автомойки и магазины сопутствующих товаров. Больше всего парковочных мест выставлено на многоуровневой автостоянке по адресу: улица Брусилова, дом 3 - здесь доступны 113 лотов. В паркинге, расположенном в доме № 35, можно приобрести 35 машино-мест, еще 25 лотов представлены на Брусилова, дом 23.

Торги пройдут в период с 6 по 28 марта. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.