В Башкирии ввели штрафы за отсутствие знамени Победы 9 мая на зданиях органов власти

Размер взыскания составит от 10 до 25 тыс. рублей

УФА, 27 февраля. /ТАСС/. Штраф за отсутствие знамени Победы на зданиях органов госвласти 9 мая ввели в Башкирии, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Согласно новой редакции КоАП неисполнение установленной обязанности использования либо нарушение установленного порядка использования копии Знамени Победы органами государственной власти Республики Башкортостан влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц - от 20 до 25 тыс. рублей. Аналогичный размер штрафа предусмотрен и для органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Норму вводили в 2023 году, однако она не предполагала применения мер за неисполнение. По словам председателя Госсобрания республики Константина Толкачева, использование копий знамени Победы будет способствовать сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма.