СМИ: у берегов Восточной Африки впервые заметили пелагическую большеротую акулу

Редкую рыбу выловили, ее тушу видели на рыбном базаре в Занзибаре

ХАРАРЕ, 27 февраля. /ТАСС/. Пелагическая большеротая акула впервые в истории была замечена в водах Индийского океана у берегов Восточной Африки. Об этом сообщил портал The Conversation.

Позднее редкую акулу длиной около 5 м выловили. Ее тушу видели на рыбном базаре острова Занзибар.

Впервые этот единственный известный вид рода большеротых акул был выявлен у берегов Гавайев в 1976 году, где она запуталась в якорной цепи боевого корабля. С тех пор на всей планете было замечено менее 280 особей этого вида, и о нем пока известно не так много. Семь раз акулу видели у побережья Африки, но на западе и юге континента. Эти акулы питаются планктоном и не представляют явной опасности для человека.