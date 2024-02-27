Эксперт назвал доклад Армии США о ВС РФ индикатором подготовки к большой войне

Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что США в тех документах открыто называют ВС РФ противником

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Доклад Армии (сухопутных войск) США о Вооруженных силах (ВС) России является индикатором того, что Вашингтон рассматривает большую войну в Европе как более чем вероятную и готовится действовать в ней против Москвы, отметил в беседе с ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее Армия США опубликовала 280-страничный доклад "Русская тактика", в котором описана предполагаемая тактика ВС РФ в случае масштабного конфликта. В частности, доклад рассматривает военную доктрину РФ "с акцентом на сухопутные войска и тактические операции в наступлении, обороне и смежных областях" для понимания действий российских сухопутных войск. Авторы публикации подчеркивают, что в ней не отражены методы ведения ВС РФ боевых действий на Украине, поскольку для определения расстановки сил и влияния конфликта на военную доктрину "потребуется некоторое время".

"Пентагон рассматривает Вооруженные силы России как вероятного противника, поэтому анализ концепций и тактики боевого применения является предметом изучения и анализа. При этом анализ без учета опыта участия ВС РФ в спецоперации, он носит, скорее, более общий, классический характер. Тем не менее это индикатор, что на повестке дня вполне стоит и большая война. По крайней мере, с точки зрения Пентагона, она более чем вероятна", - сказал Коротченко.

Он подчеркнул, что США в тех документах открыто называют ВС РФ противником. Соответственно, изучение тактики противодействия российским вооруженным силам совершенно четко говорит о том, что большая война в Европе с участием в том числе Объединенных вооруженных сил НАТО, в составе которых будут действовать и американские подразделения против России, "рассматривается как вполне вероятная".