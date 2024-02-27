В Счетной палате обсудили вопросы роста продолжительности жизни в РФ

Исполняющая обязанности председателя палаты Галина Изотова отметила, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями обладает наибольшим потенциалом для снижения уровня смертности граждан

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями обладает наибольшим потенциалом для роста продолжительности жизни в РФ. Об этом в ходе круглого стола, проведенного Счетной палатой РФ, сообщила исполняющая обязанности председателя палаты Галина Изотова.

"Мы действительно в рамках нашей работы провели серьезный факторный анализ, брали несколько десятков факторов, делали рейтинг, и достаточно интересные результаты представлены вашему вниманию. При этом наибольшие резервы по снижению уровня смертности граждан [РФ] заключают в себе мероприятия по борьбе с заболеваниями системы кровообращения. Вы знаете, что на эти цели направлен федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказала она.

Изотова напомнила, что в 2023 году общая продолжительность жизни в РФ превысила 73,4 года. В 2019 году этот показатель составлял 73,3 года.