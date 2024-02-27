По мосту Лужники восстановили движение после возгорания автомобиля

Пострадавших в результате происшествия нет

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта по мосту Лужники в Москве восстановлено после возгорания автомобиля. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Движение транспорта по мосту Лужники в сторону центра восстановлено. Пострадавших в результате возгорания автомобиля нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что движение транспорта ограничено. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.