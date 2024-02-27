В регионах УрФО пройдут обучение 15 победителей конкурса резерва управленцев

Всего на конкурс заявлялись более 1,2 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. В регионах Уральского федерального округа пройдут обучение c экспертами 15 победителей конкурса управленческого кадрового резерва "Команда Урала. Реформация", их ждут встречи с полномочным представителем президента в округе Владимиром Якушевым, губернаторами регионов, бизнесменами, общественниками. Об этом сообщили в аппарате полпреда.

"Определены победители конкурса управленческого кадрового резерва "Команда Урала. Реформация", который проводится по инициативе полпреда в УрФО Владимира Якушева, - ими стали 15 представителей регионов Уральского федерального округа. Победители пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки "Эффективный менеджмент в публичном пространстве". Подготовка будет включать несколько модулей, которые состоятся во всех регионах Уральского федерального округа. Их ждут встречи с полномочным представителем президента России в УрФО Владимиром Якушевым, губернаторами регионов, опытными управленцами, бизнесменами, общественниками", - говорится в сообщении и уточняется, что первый модуль обучения победителей пройдет весной в Екатеринбурге.

За три месяца участники конкурса прошли тестирование, психологическую и управленческую диагностики, социальный трек и дистанционное обучение, интервью и другое. Финальные испытания, в которых принимали участие 177 человек, проходили с 19 по 22 февраля в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий. Среди победителей - шесть жителей Челябинской области, три представителя Свердловской области, по два жителя Тюменской области и Ямала, по одному человеку от Югры и Курганской области, самому молодому победителю 22 года. Всего на конкурс заявлялись более 1,2 тыс. человек.

"Молодые управленцы доказали, что в Уральском федеральном округе живет очень инициативная молодежь, которая полна идей и готова работать для улучшения жизни на территориях. Впереди у победителей шесть очных модулей, где они смогут узнать специфику каждого региона УрФО", - передают слова Якушева в аппарате полпреда.

Конкурс проводится при поддержке Уральского института управления - филиала РАНХиГС. В этом сезоне конкурс был посвящен теме "Общество". Цель обучения потенциальных управленцев - приобретение ими знаний и умений в рамках современных социально-политических региональных практик, личностное развитие, рост профессионализма, ориентирование в региональных особенностях и повестках. Принять участие в конкурсе могли жители регионов УрФО до 35 лет с высшим образованием и отсутствием судимости, двойного или второго гражданства.