Белгородская область передала 25 автолавок в 14 муниципалитетов региона

В указанных селах и хуторах проживает более 55 тыс. человек

БЕЛГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Белгородская область передала 25 машин для мобильной торговли в 14 муниципалитетов области с населением более 55 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Сегодня мы передаем нашим муниципальным образованиям новые специализированные автомобили для выездной торговли. Это позволит организовать быструю доставку продовольствия в сельские населенные пункты, которые не имеют стационарных торговых объектов, а также обеспечит жителей приграничных территорий продуктами питания и предметами первой необходимости", - написал он.

Губернатор уточнил, что регион получил 25 автомобилей для мобильной торговли. "В соответствии с текущей потребностью они отправятся в 14 муниципалитетов области. Для нас это очень важно, ведь в нашем регионе 808 малочисленных и отдаленных населенных пунктов, где нет стационарных магазинов. В этих селах и хуторах проживает более 55 тыс. человек. И, конечно, мы должны создать условия, чтобы жители всех этих территорий смогли приобретать все необходимое непосредственно в местах проживания", - подчеркнул он.

Гладков выразил уверенность, что автолавки передадут надежным и ответственным представителям малого и среднего бизнеса, а главы муниципалитетов проконтролируют этот процесс.