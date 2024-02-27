Калмыкия введет ограничения на передвижение большегрузов

Они будут действовать с 25 марта по 25 апреля

ЭЛИСТА, 27 февраля. /ТАСС/. Ограничение движения большегрузных транспортных средств по дорогам Калмыкии, за исключением пассажирских автобусов, будет введено с 25 марта по 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики.

"В период с 25 марта по 25 апреля 2024 года на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Калмыкия вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси, связанное со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог. Для одиночной оси - 6 тонн, двухосной тележки - 5 тонн и трехосной тележки - 4 тонны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что временное ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, перевозку продуктов, лекарств, топлива и других неотложных грузов. Кроме этого, исключения делаются для техники, необходимой для проведения аварийных работ, а также для федеральных служб.