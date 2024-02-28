Россия в 90-е: скачок преступности вдвое

C 1990 по 2006 год количество нарушений закона возросло в 2,1 раза, прежде чем сократиться на столько же к 2018 году

Накануне выборов президента страны ТАСС запускает спецпроект, посвященный новейшей истории России. С чем наша страна подошла к рубежу эпох и какие изменения в ее политике и экономике произошли с тех пор, когда Владимир Путин впервые возглавил государство.

"Сегодня организованная преступность пытается взять страну за горло", а еще: "в России установился криминальный беспредел", кроме того, с криминалом "необходимо вести тотальную войну" — громовые слова президента Ельцина в 1994 году звучали так, как если бы принадлежали кому-либо из лидеров оппозиции. Коммунисты или демократы, возмущение главы государства разделялось тогда всеми. С отметки в 1,8 млн зарегистрированных преступлений в 1990 году Россия всего за два года непредвиденно скакнула до 2,8 млн нарушений закона.

В условиях недофинансирования правоохранителей нащупать выход власти так и не смогли. После кризиса 1998 года преступность вновь пошла вверх, достигнув уровня в 3 млн уголовных дел, продолжив рост и в начале 2000-х (до 3,8 млн). Перемены к лучшему стали очевидными 15 лет назад, а необратимыми сделались уже в наши дни. Количество преступлений не только возвратилось на уровень конца 1980-х (2 млн уголовных дел), но и изменилась направленность — стали реже встречаться убийства при помощи огнестрелов, похищения и грабежи. Те самые дерзкие вызовы закону и порядку, которыми "прославились" хозяева темной стороны жизни в 90-х — ОПГ.

Бригада теряет берега

Самый известный российский олигарх 90-х Борис Березовский развернуто ответил на вопрос о скачке преступности так: "Мы являемся свидетелями беспрецедентного по своим масштабам перераспределения собственности. Никто не удовлетворен: ни те, кому удалось за один день стать миллионерами, — они жалуются, что им мало этих миллионов, — ни те, кто ничего не получил и, естественным образом, недоволен". Из этого следовал непредвиденный вывод. "Я не думаю, что размах преступности по своим масштабам превышает уровень этой трансформации", — в 1993 году успокаивал Березовский.

В 1994 году теракт должен был повлиять на образ мыслей олигарха. Взрыв в припаркованном автомобиле стоил водителю Березовского жизни, а ему самому тяжелых ожогов. Главным подозреваемым посчитали лидера ореховской преступной группировки Сергея Тимофеева, по прозвищу Сильвестр. Подобно Березовскому, Сильвестр также вошел в 1994 год миллиардером, но проделал к богатству гораздо более тернистый путь через тюрьму.

Импульс к жизненному успеху как Березовского, так и Тимофеева предоставил закон Верховного Совета СССР 1988 года "О кооперации". Благодаря ему на излете советской власти предпринимательство получило легальный статус. Березовский занялся перепродажей автомобилей "Автоваза", а позже сделал деньги на ввозе в Россию машин из-за рубежа. Роль Тимофеева была иной: он сколотил банду и обложил поборами тех, кто вел хоть какой-либо бизнес.

Физически крепкого Тимофеева еще в начале 1980-х часто замечали в компании учеников. Освоив навыки карате, он охотно делился ими с молодежью, заведя знакомства среди криминальных элементов Москвы. В 1981 году карате попало под запрет, но встречи у Тимофеева не прекратились, а стали нелегальными. Это влияло на отбор участников. 1988 год Сильвестр (крепкой мускулатурой напоминавший Сильвестра Сталлоне) встретил в окружении сторонников, давно желавших испробовать свои навыки на деле.

Дозревшая до насилия криминальная группа поначалу столкнулась с сопротивлением государства. В 1989 году Тимофеева осудили на три года усиленного режима за вымогательство у участников кооперативного движения. Но выйдя в 1991-м, уголовник обнаружил, что правоохранительный аппарат ослаб. Ранее "крышевавший" одних наперсточников, Тимофеев превратился в ночного короля юга столицы, власть которого распространялась на кафе, клубы, бары и рестораны. Положить предел его амбициям брались только другие банды. В первой половине 90-х столица превратилась в арену кровопролитных схваток между группировками, делившимися по районам: медведковскими, измайловскими, гольяновскими и солнцевскими. Вступив в союз с последними, Тимофеев разошелся с этническими "бригадами" — азербайджанскими и чеченскими. 13 сентября 1994 года — спустя всего три месяца после покушения на Березовского — автомобиль взорвался у самого Тимофеева. Кто стоял за его убийством — мстительные подручные олигарха или конкуренты по криминальному бизнесу, — до сих пор остается одной из загадок 90-х.

Перестрелка Васильевского острова

В то время, когда Сергей Тимофеев делал первые шаги во главе ОПГ, в Северной столице их же наперегонки совершал другой "крестный отец" 90-х — Владимир Кумарин. Поначалу карьеры обоих шли общим курсом: через тюрьму, отряды уголовников со спортивным прошлым и "крышевание" "неспортивных" мошенников — наперсточников. Но разница обнаружилась довольно скоро.

Более гибкий и предусмотрительный Кумарин завел себе связи среди интеллигенции Петербурга. Репортажи по телевидению, снятые Александром Невзоровым (признан в России иноагентом), живописали жестокости тамбовской (кумаринской) группировки, но имели, возможно, просчитанный обратный эффект. Как оказалось, "тамбовцы" выжимали максимум из произведенного впечатления, пользуясь им для вербовки "бойцов". Позднее вышло наружу, что Невзорова и Кумарина связывала тесная дружба: избравшись в Государственную думу, будущий иноагент взял бандита себе в помощники. В конце 90-х они охотно фотографировались вместе.

Большой передел сфер влияния между ОПГ в 1993–1995 годах накрыл Петербург одновременно со столицей. В отличие от Тимофеева, Кумарин не нажил непосильных для себя врагов, но все равно оказался на волоске от смерти. В 1994-м его Mercedes обстреляли киллеры — возможно, из великолукской бригады братьев Гавриленковых. Глава "тамбовских" лишился под их пулями одновременно руки и почки и вынужден был уехать поправлять здоровье на Запад. Оттуда в 1996 году возвратился на родину почти инкогнито — под фамилией матери Барсуков.

Смена анкетных данных понадобилась, чтобы замести следы — занять престижную должность главы Петербургской топливной компании (ПТК), созданной для борьбы с ценовыми перекосами на рынке Северной столицы. Барсуков двигался путем Тимофеева: еще в первой трети 90-х ореховский лидер активно вкладывался в легальный бизнес, надеясь создать видимость честного предпринимательства. Бывший Кумарин прошел по этой дороге гораздо дальше, ради чего простился с запятнавшей себя фамилией. Но дурная слава шествовала впереди него.

Криминальная революция отменяется

К 1998 году проникновение криминала в легальный бизнес стало оцениваться властями как в полной мере угрожающее. В постановлении Государственной думы "О преодолении кризиса в экономике Российской Федерации и о стратегии экономической безопасности государства" утверждалось, что под управлением ОПГ оказалось до 40% частных предприятий, 60% государственных и 85% банков. Одной из криминальных финансовых структур владела супруга Тимофеева Ольга Жлобинская. Ее денежный конфликт с Березовским мог содействовать смерти мужа и заодно высветил слабую сторону криминального мира: нехватку прямых рычагов влияния на власть. Начиная с 1995 года ОПГ бросились исправлять этот недостаток: баллотироваться в органы власти. Эта мода не обошла и окружение Кумарина: два его сподвижника получили кресла депутатов Государственной думы. Мандат одного из них выдался крайне скандальным. Ордер об аресте "тамбовца" выписали в 2000 году немедленно после прекращения его депутатских полномочий.

Следующие выборы, 1999 года, расценивались ОПГ как шанс закрепиться в политике. Об этом свидетельствует статистика ЦИК, отбраковавшей тогда несколько сотен претендентов по причине их криминального прошлого. Такого противодействия органов правопорядка лидеры ОПГ не ждали, ведь преступность, подстегнутая финансовым кризисом 1998 года, только росла. Был озадачен и сам Кумарин, столкнувшийся с разоблачительной кампанией в прессе. Под давлением СМИ и властей лидер "тамбовских" подал в отставку с поста руководителя топливной компании и сосредоточился на рейдерстве, пока в 2007-м - так же неожиданно для себя - не был взят под стражу. В 2019 году суд завершил оглашение приговора бывшему лидеру "тамбовских": по совокупности он получил 25 лет тюрьмы.

Пик российской преступности в целом пришелся на 2006 год: тогда потерпевшими себя признали 3 млн наших соотечественников. Однако преступление преступлению рознь, и качественный состав криминальной статистики претерпел изменения к лучшему уже в это время. Количественное снижение не заставило себя ждать. Уже в 2009-м потерпевших стало 2 млн — сокращения на треть удалось достичь всего вза три года. Падение опасных показателей продолжилось в 2010-е — до 1,7 млн потерпевших к середине десятилетия.

В 2002 году президент России Владимир Путин признал накопившийся груз проблем: "Мы из года в год намечаем самые разнообразные меры совершенствования законодательства. Однако люди пытаются укрыться по-прежнему не под защитой государства и закона, а за металлическими дверьми и решeтками. Сегодня почти каждый крупный предприниматель создаeт свою частную систему безопасности. Поиск преступников нередко ведут параллельно государственные и частные структуры. И граждане чаще предпочитают обращаться именно к ним, а не к госорганам. Наша работа в области борьбы с преступностью пока ещe недостаточно эффективна".

В 2019 году по предложению президента Владимира Путина введена уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за "занятие высшего положения в преступной иерархии". В 2023 году глава государства призвал "последовательно двигаться дальше, еще более решительно и жестко противодействовать преступности". В наши дни снижение преступности продолжается. МВД России информирует, что за истекшие 12 месяцев "сохранилась тенденция прошлых лет к снижению количества зарегистрированных на территории Российской Федерации преступлений. По сравнению с 2022 годом их стало меньше на 1%. При этом число преступлений против личности сократилось на 5,3%, в том числе убийств и покушений на убийство — на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 4%".

С другими материалами спецпроекта ТАСС о России в 90-е годы можно ознакомиться здесь.

Игорь Гашков