СМИ: 56% опрошенных немцев поддерживают отказ Шольца передавать ракеты Taurus Украине

По результатам опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, 35% респондентов высказались противоположным образом

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Более половины жителей Германии солидарны с отказом канцлера республики Олафа Шольца от отправки на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus, способных наносить удары по целям на территории РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

Так, 56% участников опроса полагают, что ФРГ не должна поставлять Украине это высокоточное оружие. 35% респондентов высказались противоположным образом.

Кроме того, 28% опрошенных посчитали текущий уровень помощи Киева со стороны Берлина избыточным. 39% респондентов назвали его оптимальным, а 30% - недостаточным.

Опрос проводился с 23 по 24 февраля. В нем приняли участие 1 009 человека. Погрешность составила 3%.

В понедельник Шольц выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт. Канцлер назвал свое решение окончательным, отметив, что очень раздосадован отсутствием баланса между тем, что Киеву действительно необходимо, и дискуссиями по Taurus. По оценке Шольца, Украине прежде всего не хватает боеприпасов, а Taurus "не имеет решающее значение".

22 февраля Бундестаг (парламент ФРГ) поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. Тогда же Бундестаг проголосовал против резолюции, предложенной фракцией оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. В ней консерваторы конкретно требовали поставить Украине Taurus.