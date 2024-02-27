В Челябинской области открыли первый музей каслинского литья

В экспозицию вошли произведения искусства, которые отражают историю промысла и страны в разные периоды

ЧЕЛЯБИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Государственный музей каслинского литья открыли на родине этого художественного промысла - в Каслях Челябинской области, его разместили в здании XIX века, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер.

"Наш город Касли хорошо известен не только в России, но по всему миру. Во многом благодаря каслинскому художественному литью, славе которого почти два века. И удивительно, что все это время в городе не было полноценного музея с экспозицией произведений искусства, которые многие хорошо знают", - написал губернатор.

По его словам, музей расположился в отреставрированном историческом здании 1810 года. В экспозицию вошли произведения искусства, которые отражают историю каслинского литья, историю страны в разные ее периоды. "Уверен, что музей будет очень востребован. Уверен, что и Касли получат дополнительное внимание и интерес жителей региона и всей страны", - добавил Текслер.

В городе Касли расположен Каслинский завод архитектурно-художественного литья, который был основан в 1746 году. До начала XIX века это было обычное металлургическое предприятие, выпускавшее сортовое железо, в канун войны 1812 года завод стал производить чугунные ядра, гранаты, картечь. Позже ассортимент чугунных изделий продолжил расширяться, чему способствовало развитие техники, рост мастерства работников, повышение качества металла и специфические особенности местных формовочных песков. В 1843 году каслинские мастера приступили к серийному изготовлению художественных изделий, ориентируясь на образцы прославленного Берлинского королевского литейного завода, начали отрабатывать собственные приемы, и уже во второй половине XIX века каслинский промысел сформировался как самобытное направление в отечественной художественной промышленности.

Каслинское литье - народный промысел и художественные изделия из чугуна, произведенные в основном на заводе архитектурно-художественного литья в городе Касли Челябинской области.