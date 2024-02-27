"Медвежий патруль" начался в 5 регионах Арктики для защиты от редких хищников

Проекты запустят в Архангельской области, на Ямале, в Красноярском крае, Якутии и на Чукотке

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Разъяснительная кампания "Медвежий патруль" для предотвращения встреч людей с белыми медведями началась со Дня белого медведя в пяти арктических регионах для местных жителей, вахтовиков и туристов. Об этом сообщает пресс-служба общественного проекта "Чистая Арктика".

"Мы намерены в вахтовых городках и приграничных поселках собрать активистов, обучить их, снабдить различными инструментами для отпугивания зверя. Это наши глаза и уши на территории, благодаря которым мы будем понимать, где медведь близко подходит, на какие поселки необходимо обратить внимание", - заявил руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении.

Проекты запустят в Архангельской области, на Ямале, в Красноярском крае, Якутии и на Чукотке. Для сотрудников предприятий будут разработаны обучающие семинары, для туристов и тех, кто работает в Арктике посменно, пройдут вебинары.

Добровольцы "Чистой Арктики" провели во вторник первый открытый урок в школе №4 Салехарда. В нем приняли участие около 200 детей. А среди воспитанников детского сада "Северное сияние" прошел конкурс рисунков на тему, как они представляют встречу с белым медведем. После чего им рассказали о правилах поведения. В ближайшее время будут созданы обучающие центры для жителей Севера, где основам взаимодействия с белым медведем их обучат ведущие специалисты страны.

Всего в мире насчитывается 25-29 тыс. белых медведей, и третья часть из них живет в российской Арктике. Это самый большой и умный хищник, он занесен в Красную книгу. С 2019 года Росприроднадзор зафиксировал 20 конфликтных ситуаций между медведем и человеком.