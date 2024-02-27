Мурашко надеется, что увеличение выплат сельским медикам устранит кадровый дефицит

Министр здравоохранения РФ отметил, что врачам полагается 50 тыс. рублей и 30 тыс. для среднего медицинского персонала

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Увеличение размера ежемесячных выплат медицинским работникам, проживающим в малых населенных пунктах России, поможет устранить кадровый дефицит. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Есть ряд направлений, которые касаются амбулаторно-поликлинической помощи. В самом городе Нарьян-Маре требуется определенная донастройка процессов, организация укомплектованности персоналом. Сейчас президентом озвучены дополнительные социальные выплаты для врачей в населенных пунктах с численностью населения менее 50 тыс. [человек], поэтому 50 тыс. рублей для врача и 30 тыс. для среднего медицинского персонала позволят в первичном звене, надеюсь, кадровый дефицит устранить", - сказал министр в ходе рабочей поездки в Ненецкий автономный округ.

14 февраля на пленарной сессии Форума будущих технологий президент Владимир Путин предложил с 1 марта 2024 года повысить размер ежемесячных выплат для медицинских специалистов, которые трудятся в малых городах, райцентрах и селах.