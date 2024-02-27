Историки призвали обращаться к российскому опыту в строительстве государства

Декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов отметил, что многие феномены в истории российской государственности, как вертикаль власти, могут иметь негативные определения в западной политической мысли, но в отечественной традиции могут выступать как органичная часть структуры управления в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Историки, политологи и философы на круглом столе "Российское государство в XXI веке: стратегический взгляд" в СПбГУ высказали мнение, что современной России необходимо обращаться к российскому историческому опыту в обустройстве современного государства - от традиций вертикали власти Московского царства до традиций новгородского вече и земств XIX века. В современных условиях западный опыт государственного строительства не стоит отвергать, но фокус стоит сместить на собственный опыт и знания, отметил руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Если раньше казалось, что мы можем что-то почерпнуть из западных источников и были, конечно, хорошие интересные проекты, которые можно реализовать, то сегодня приходится идти все глубже сюда, к тем людям, которые хорошо понимают процессы, связанные с развитием нашего социума. <...> История - это одно из важнейших направлений нашей национальной идентичности, она формирует идентичность, без истории нас не существует", - подчеркнул Алексей Чеснаков.

Собравшиеся на круглом столе специалисты подчеркнули важность определения многих базовых понятий, таких как свобода и права человека, в российском историческом контексте, исходя из имевшихся в России традиций демократии и местного самоуправления. Профессор, заведующий кафедрой истории России с древнейших времен до начала ХХ века СПбГУ Андрей Дворниченко в этой связи привел примеры новгородского самоуправления и возникшего во второй половине XIX века института земств - самоуправления в губерниях Российской империи, отличавшегося высокой эффективностью.

На эти же страницы прошлого как на важный источник идей для сегодняшнего дня обратили внимание профессор, заведующий кафедрой теории и философии политики СПбГУ Владимир Гуторов и профессор, заведующий кафедрой политического управления СПбГУ Леонид Сморгунов, отметив большое значение таких феноменов российской истории в конструировании понимания целей развития России сейчас и в том, в какие понятия их стоит обличать.

Декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов в этой связи отметил, что многие феномены в истории российской государственности, как вертикаль власти, могут иметь негативные определения в западной политической мысли, но в отечественной традиции могут выступать как органичная и необходимая часть структуры управления в России. Исходя из этого, экспертам и лицам, принимающим решения в стране, стоит более пристальное внимание уделить оригинальному опыту российского государственного строительства.

Алексей Чеснаков добавил, что ученым самим необходимо формулировать идеи и концепции по строительству и развитию современного российского государства, инициировать и предлагать проекты, а не только работать над научными заказами, поступающими от органов власти. Этот двусторонний диалог, по его мнению, поможет сформулировать оригинальные российские смыслы на современном этапе развития страны. Инициаторами проведения круглого стола выступили Фонд развития гражданского общества, Центр политической конъюнктуры и СПбГУ, на базе которого прошло заседание.