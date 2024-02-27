Патриарх Кирилл поздравил Шуйока с избранием на должность президента Венгрии

Глава РПЦ отметил, что политик способен сплотить венгерский народ вокруг традиционных ценностей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Тамаша Шуйока с избранием на должность президента Венгрии и отметил, что новый президент способен сплотить венгерское общество вокруг традиционных ценностей. Телеграмма опубликована на сайте Московского патриархата.

"Решение парламента страны стало выражением доверия к вам как к профессионалу в сфере конституционного права и государственного строительства, авторитетному ученому и человеку, способному сплотить венгерское общество вокруг традиционных ценностей", - говорится в сообщении.

Патриарх подчеркнул, что народы России и Венгрии объединены христианским наследием, оказавшим решающее влияние на культуру и нравственные устои стран. Он добавил, что в Венгрии действует и осуществляет свое служение Будапештская и Венгерская епархия Русской православной церкви, приходы которой вносят вклад в укрепление общественного согласия и в развитие духовных связей между гражданами двух государств.

"Желаю вам доброго здравия и помощи Божией в предстоящем ответственном служении, а народу Венгрии - мира и благополучия", - заключил патриарх Кирилл.

26 февраля 2024 года парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак и избрал на этот пост Тамаша Шуйока, занимавшего должность председателя Конституционного суда. За него проголосовали 134 из 199 депутатов Государственного собрания.