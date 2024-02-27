В Калининграде задержали туристов за осквернение Вечного огня

Они танцевали вокруг Вечного огня и распивали алкоголь

КАЛИНИГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Калининграде двух туристов из Ижевска и Екатеринбурга за распитие алкоголя и танцы у Вечного огня на мемориальном комплексе Памятник 1200 гвардейцам. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления ведомства.

"Сегодня около 01 часа 30 минут на улице Галицкого в Калининграде сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца, подозреваемых в осквернении Вечного огня, а также краже корзины с цветами на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам", - говорится в сообщении.

Нарушителей заметили операторы системы "Безопасный город". Пара танцевала вокруг Вечного огня и перепрыгивая через него. После мужчина, взяв с памятника корзину с цветами, вместе со спутницей направился в сторону улицы Галицкого. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали их и доставиои в отдел полиции.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что из-за плохого самочувствия женщину направили в больницу, а мужчину поместили в спецприемник. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Ему грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.