В Саратовской области направили 2,8 млн рублей на выплату военным, отличившимся в СВО

Награду получили 28 человек, каждому из них назначили денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей

САРАТОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Порядка 2,8 млн рублей направили в Саратовской области в 2023 году на выплату военнослужащим, отличившимся в СВО и награжденным почетным знаком губернатора "За мужество и отвагу". Награду получили 28 человек, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов.

"В 2023 году почетным знаком губернатора "За мужество и отвагу" были награждены 28 военнослужащих, проявивших самоотверженность и отвагу в зоне специальной военной операции. Всем им назначено денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей. Средства в сумме 2,8 млн рублей были направлены из регионального бюджета", - сказал министр.

Награда была учреждена по поручению губернатора Романа Бусаргина в конце 2022 года. Почетный знак вручается отличившимся при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

"Такая награда - возможность отметить поступки наших героев - земляков. Тех, кто вносит свой значимый вклад в достижение победы в СВО", - добавил Давыдов.