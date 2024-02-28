Между Сахалином и Курилами задержали четыре авиарейса на сутки из-за непогоды

Количество ожидающих пассажиров пока не уточняется

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Четыре рейса между Южно-Сахалинском и Курильском, а также Южно-Курильском (южная группа Курильских островов, Сахалинская область) задержаны на сутки из-за непогоды на Курилах, сообщили ТАСС в аэропорту Менделеево на острове Кунашир.

"На Курилах сейчас неблагоприятная погода для приема и выпуска воздушных судов, рейсы задержаны", - рассказал собеседник агентства.

По информации табло аэропорта Южно-Сахалинска, самолет до Курильска должен был вылететь из областного центра вечером 27 февраля, но был перенесен на вечер 28 февраля. Воздушное судно до Южно-Курильска готовилось к вылету в 12:15 этого дня (04:15 мск), но теперь рейс перенесен на 17:00 (09:00 мск) 29 февраля. Соответственно на такое же время задержаны и два обратных рейса.

Количество ожидающих пассажиров пока не уточняется. Альтернативных возможностей попасть с Сахалина на Курилы и обратно по воздуху нет.

Сейчас на территории Южно-Курильска и Курильска отмечается штормовой ветер, температура воздуха в утренние часы - около минус 4 градусов. Ранее спасатели объявили на 28 февраля экстренное предупреждение во всех районах Курильских островов в связи с подходом циклона. Синоптики прогнозировали снег, метель, почти ураганный ветер.