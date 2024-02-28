FAO заявила о серьезном ущербе сельскому хозяйству Газы из-за боевых действий

Заместитель гендиректора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Маурицио Мартина сообщил, что по состоянию на 15 февраля было повреждено 46% процентов всех пахотных земель анклава

РИМ, 28 февраля. /ТАСС/. Боевые действия в секторе Газа затронули почти половину пахотных земель в анклаве. Как рассказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) Маурицио Мартина, конфликт стал причиной нарушения всей продовольственной цепочки - от производства до поставок.

По его информации, в конце прошлого года в секторе Газа получали лишь 7% водоснабжения по сравнению с периодом до 7 октября. Функционированию инфраструктуры водоснабжения и орошения препятствуют жесткие ограничения на поставки топлива. "Отключения электроэнергии серьезно подрывают сельскохозяйственную деятельность, переработку и распределение продовольствия, а также водоснабжение. Наблюдается нехватка питьевой воды, необходимой для пищевой промышленности", - отметил он.

По его словам, по состоянию на 15 февраля было повреждено 46% процентов всех пахотных земель в секторе Газа. Значительный ущерб нанесен животноводству: в авиаударах погибают как сами животные, так и разрушаются стойла. Другая причина падения скота и птицы - нехватка воды и кормов. "Уровень смертности телят составляет 50-65%, а потери среди крупного скота и мелких жвачных животных составляют 70% и 50% соответственно", - привел цифры представитель FAO. Значительно сокращаются площади посевов, что приведет к снижению урожаю. При этом до конфликта, отмечают в FAO, сектор Газа во многом был способен сам обеспечивать себя продовольствием, главным образом фруктами и овощами. "Нынешняя ситуация толкает население на грань голода", - заключил Мартина.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.