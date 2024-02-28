В Москве ожидаются облачная погода и до 3 градусов тепла

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и температура до плюс 3 градусов прогнозируются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 1-3 градуса тепла, в ночь на четверг - до минус 4 градусов.

Ветер южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 1 - плюс 4 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 6 градусов.