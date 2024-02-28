В Приамурье почти на 36,5 тыс. га увеличат посевные площади в 2024 году

Вся посевная площадь составит 1177,5 тыс. га

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Посевные площади на территориях сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) в Приамурье увеличатся в этом году до 1177,5 тыс. га, что на 36,5 тыс. га больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

"Вся посевная площадь в сельхозпредприятиях и КФХ составит 1177,5 тыс. га, что выше уровня 2023 года на 36,5 тыс. га", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что планируется увеличить площадь ярового сева до 1157,4 тыс. га, в том числе зерновые культуры до 232 тыс. га, что выше уровня 2023 года на 34 тыс. га. Площадь по сое оставят на уровне прошлого года - 906 тыс. га. Картофель разместится на площади 2,1 тыс. га, овощи - 0,6 тыс. га, кормовые культуры - 16,7 тыс. га.

"В планах увеличение посевных площадей по всем культурам. Связано это главным образом с решением поставленных задач по увеличению валового производства сельскохозяйственных культур и вовлечению в оборот ранее неиспользуемой пашни. Для выполнения задач сельскохозяйственные товаропроизводители обеспеченны семенами как зерновых культур, так и сои", - сказал Турков. Ранее он сообщал, что планируется также увеличить площади под кукурузу в два раза. В 2023 году они составляли 25 тыс. га, а станут 56 тыс. га.

В общем в планах на этот год планируется собрать 1721 тыс. тонн сои, зерновых культур - 892 тыс. тонн, картофеля - 42 тыс. тонн и овощей - 16,3 тыс. га.

Подготовка к посевной кампании

В регионе идет активная подготовка к посевной кампании, которая начинается с первой декады апреля. Планируется приобрести порядка 109,4 тыс. тонн минеральных удобрений. Объем уже закупленных аграриями области удобрений составляет 86,1 тыс. тонн.

Также к посевной готовят технику. По состоянию на 22 февраля отремонтировано более 1 тыс. тракторов (60% от плана), 242 сеялки (43%), 654 почвообрабатывающих машин (50%). В целом по области темпы работ по ремонту тракторов и сельхозмашин находятся на уровне прошлого года и соответствуют графику. Кроме того, для проведения полевых работ аграриям области необходимо 67 тыс. тонн дизельного топлива и 8,7 тыс. тонн автобензина. По состоянию на 22 февраля в хозяйствах области имеется 12 тыс. тонн дизельного топлива и 1,3 тыс. тонн автобензина.

Меры поддержки

В 2024 году на развитие малых форм хозяйствования в регионе выделено 191,3 млн рублей. Среди новых мер в этом году предоставляются субсидии на возмещение части затрат на поддержку развития семейных ферм на приобретение оборудования для комплектации объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки сельхозпродукции. Также выдаются субсидии в виде гранта на развитие материально-технической базы начинающего сельскохозяйственного потребительского кооператива.