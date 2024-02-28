Под Новосибирском на месте ковидного госпиталя открыли отделение паллиативной помощи

На четвертом этаже планируют открыть отделение медицинской реабилитации

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Отделение паллиативной помощи открыли в городе Бердске Новосибирской области в корпусе бывшего ковидного госпиталя. Ранее такая помощь никогда не оказывалась в медучреждениях на территории города, где проживает более 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Этот корпус долгое время был ковидным госпиталем, и вот уже после тех вложений, которые мы сделали в период пандемии - поставили здесь газификатор, провели кислород - было принято решение развивать в этом здании несколько направлений. В том числе паллиативную помощь, ту помощь, которой никогда не было на территории Бердска", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.

Здесь был сделан капремонт, закуплено медоборудование, функциональная мебель, обучен персонал. Сегодня мощность центра увеличена до 30 коек, кроме того, в феврале работу начала патронажная паллиативная бригада, которая выезжает к неизлечимо больным на дом.

В планах медиков - открытие на четвертом этаже еще одного нового для Бердска отделения медицинской реабилитации. В терапевтическом отделении в этом году также сделают ремонт. Запланирована перепланировка первого этажа - после обновления там появится полноценное диагностическое отделение.

Бердск входит в Новосибирскую агломерацию и является городом-спутником на расстоянии 38 км к югу от Новосибирска. В нем проживают свыше 102 тыс. человек.