РПЦ наградила двух казахстанских космонавтов орденами "Мир и согласие"

В ходе церемонии митрополит Астанайский и Казахстанский Александр отметил "попечение священнослужителей о сотрудниках космодрома "Байконур" и экипажах космонавтов, для которых совершаются молебны о помощи божией в пилотируемом полете в космос"

АЛМА-АТА, 28 февраля. /ТАСС/. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр наградил казахстанских космонавтов Талгата Мусабаева и Айдына Аимбетова орденами "Бейбітшілік пен Келісім" ("Мир и согласие"). Об этом сообщается на сайте митрополии.

"Во внимание к трудам по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и укреплению церковно-общественного взаимодействия по актуальным проблемам современности Талгат Амангельдиевич Мусабаев и Айдын Аканович Аимбетов удостоены высшей награды Казахстанского Митрополичьего округа - ордена "Бейбітшілік пен Келісім" ("Мир и согласие")", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе церемонии митрополит отметил "попечение священнослужителей о сотрудниках космодрома "Байконур" и экипажах космонавтов, для которых совершаются молебны о помощи божией в пилотируемом полете в космос".

Участники встречи обсудили роль традиционных религий в жизни современного казахстанского общества, исторический вклад ислама ханафитского мазхаба и православия в формирование "уникальной модели межэтнического мира и межконфессионального согласия на просторах великой степи", сообщили в митрополии.

Мусабаев - летчик-космонавт, Народный Герой Казахстана, Герой Российской Федерации, совершивший три космических полета. Аимбетов - Народный Герой Казахстана, Герой Российской Федерации - совершил один полет в космос.