На Кубани и в Адыгее объявили штормовое предупреждение об опасности схода лавин

Спасатели не рекомендуют выходить в горы в непогоду

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют лавиноопасность в горах Краснодарского края и Республики Адыгея до конца недели.

"В течение суток 28, 29 февраля, 1 и 2 марта в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1 500 м [над уровнем моря] лавиноопасно", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сходы лавин могут достигать категории опасных явлений. Спасатели не рекомендуют выходить в горы в непогоду. В случае чрезвычайных ситуаций предлагается обращаться по единому номеру 112.