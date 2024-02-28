Мажилис Казахстана принял закон об использовании технологий спутниковой связи StarLink

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева сообщила, что в первую очередь спутниковым интернетом в 2024 году будут обеспечены 2 тыс. сельских школ

АСТАНА, 28 февраля. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял поправки в законодательство по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации. Изменения предусматривают возможность использования в стране технологий связи спутников StarLink американской компании SpaceX. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

"В срок до 1 января 2026 года в рамках пилота законопроектом вводится особое регулирование и создается возможность для внедрения технологий связи с использованием негеостационарных спутников StarLink, OneWeb. Технический режим пилотного проекта будет определяться уполномоченным органом в области связи и Комитетом национальной безопасности. Это позволит обеспечить интернетом социальные объекты в отдаленных селах", - рассказала депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

По ее словам, в первую очередь спутниковым интернетом в 2024 году будут обеспечены 2 тыс. сельских школ. Как отметила депутат, в Казахстане без доступа к связи остаются 1 424 сельских населенных пункта из 6 406. При этом 1 950 сел пользуются устаревшей технологией связи ADSL.

Поправки также предусматривают строительство волоконно-оптических линий связи вдоль автомобильных дорог. Связь станет неотъемлемой частью дорожных проектов. Мера позволит обеспечить качественным интернетом сельские населенные пункты вдоль дорожных магистралей.

Закон также направлен на присвоения индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) сразу после рождения ребенка в целях исключения рисков утери персональных данных новорожденных.

После принятия Мажилисом поправки в законодательство по вопросам связи поступят на рассмотрение Сената (верхней палаты) парламента.