В Сириус прибыли первые участники Всемирного фестиваля молодежи

В ближайшее время представители региональных делегаций пройдут аккредитацию в качестве участников мероприятия

СИРИУС /Федеральная территория/, 28 февраля. /ТАСС/. Делегации из регионов Дальнего Востока первыми прибыли в Сириус для участия во Всемирном фестивале молодежи, передает корреспондент ТАСС.

Утром в среду поезд с участниками фестиваля из Забайкальского, Хабаровского и Камчатского краев прибыл на железнодорожный вокзал Адлер. В ближайшее время представители региональных делегаций пройдут аккредитацию в качестве участников фестиваля.

"В составе делегации у нас 35 человек. Это все активные ребята в сфере молодежной политики в разных направлениях, - рассказал ТАСС замруководителя делегации Забайкальского края Михаил Кошелев. - Настроение отличное, хотя дорога, конечно, долгая - больше двух суток в пути на самолете и поезде".

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. Он состоится на федеральной территории Сириус. Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.