Володин заявил о необходимости исключить ситуации с содержанием животных в плохих условиях

Председатель Госдумы также отметил, что с 25 февраля начал действовать закон, согласно которому работодатели не могут увольнять одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о необходимости исключить ситуации, когда животных содержат в недопустимых условиях в местах их продажи. Соответствующий закон вступает в силу с 1 марта, сообщается в Telegram-канале Госдумы.

"Очевидно, что ситуации, когда животных содержат в недопустимых условиях, необходимо исключить", - приводятся слова председателя Думы в Telegram-канале палаты.

Кроме того, Володин отметил, что с 25 февраля начал действовать закон, согласно которому работодатели не могут увольнять одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет. "Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели - понимать свою ответственность", - добавил он.

Также председатель Думы напомнил, что с 25 февраля вступил в силу закон о конфискации имущества за преступления против безопасности России. "Закон позволит наказывать тех, кто поддерживает и финансирует нацистский киевский режим, из-за рубежа льет грязь на нашу страну, солдат, офицеров и добровольцев, участвующих в СВО", - подчеркнул Володин.

Также в телеграм-канале палаты сообщается, что с 1 марта в РФ появится система государственного экологического мониторинга, предназначенная для всестороннего информирования граждан, а также органов власти о состоянии окружающей среды и позволит оперативно предотвращать угрозы.

Кроме того, с 8 марта вступает в силу закон о господдержке для некоммерческих организаций (НКО), занимающихся вопросами семьи. Сообщается, что расширяется круг НКО, которые имеют право на господдержку. "В их перечень будут включены организации, работающие в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, например, помогающие детям без попечения родителей найти новую семью", - указано в сообщении.