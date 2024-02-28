Путин на прощании с Лебедевым пообщался с его женой и дочерью

Церемония проходит в Колонном зале Дома союзов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым пообщался с женой и дочерью покойного.

Церемония проходит в среду в Колонном зале Дома союзов в Москве. Путин, прощаясь с Лебедевым, задержался у гроба, затем перекрестился. После президент подошел к жене и дочери председателя ВС РФ и общался с ними около 10 минут. На прощание Путин обнял родственников Лебедева.

Лебедев умер 23 февраля в возрасте 80 лет. В медицинских службах уточняли, что причиной его смерти стала болезнь. Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986 году возглавил Московский городской суд, а в 1989-м - Верховный суд России.

Лебедев будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище.