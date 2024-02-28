Под Калининградом ожидание пропуска машин через границу с Литвой выросло до 229 часов

В очереди перед МАПП "Чернышевское" с российской стороны стоят 70 грузовиков

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Время ожидания пропуска через границу с Литвой на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" в Калининградской области выросло до 229 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале МАПП "Чернышевское".

"Отставание от зарезервированного времени [пересечения границы] - 229 часов. Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении. Отмечается, что ближайшие в электронной очереди грузовики должны были пересечь границу 18 февраля.

В очереди перед МАПП "Чернышевское" с российской стороны стоят 70 грузовиков, еще 25 ожидают возможности пересечь границу на нейтральной полосе, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова. "За прошедшие сутки очередь перед пунктом пропуска выросла на 20 большегрузов", - уточнила Иванова.

По ее словам, в начале этой недели наметилась тенденция к сокращению очереди: в понедельник в ней стояли 60 большегрузов, а во вторник - 50. Вечером во вторник без объяснения причин литовская сторона вновь замедлила прием машин из России. С 27 февраля с 19:00 до 21:00 по местному времени (с 20:00 до 22:00 мск) и с 00:00 до 01:00 по местному времени (с 01:00 до 02:00 мск) 28 февраля прием машин не осуществлялся, добавила собеседница агентства.

Всего за сутки Литва приняла из Калининграда только 76 грузовиков, хотя возможности пункта пропуска позволяют обслужить в два раза больше машин, отметила Иванова. Въезд в Калининград со стороны Литвы свободен, добавила она.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой, два из них были закрыты из-за пандемии. Возможности пункта пропуска в городе Советске ограничены, потому что он осуществляется через открытый в 1907 году мост королевы Луизы, на котором действуют ограничения по грузоподъемности машин. Основной поток грузового транспорта приходится на "Чернышевское", его пропускная способность составляет 300 машин в обе стороны в сутки.