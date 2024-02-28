Лидер ЛДПР предложил ввести автоматическое получение статуса члена семьи бойца СВО

По словам Леонида Слуцкого, такое предложение от граждан получено в рамках анкетирования партийного всероссийского опроса "Скажи Слуцкому правду!"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением ввести на портале госуслуг возможность автоматически получать статус члена семьи участника специальной военной операции. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу рассмотреть возможность автоматического получения статуса на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации "член семьи участника специальной военной операции", а также создание раздела в личном кабинете "меры социальной поддержки члена семьи участника специальной военной операции, установленных на федеральном и региональном уровнях", - говорится в обращении.

По словам лидера ЛДПР, такое предложение от граждан было получено в рамках анкетирования партийного всероссийского опроса "Скажи Слуцкому правду!". Как отметил председатель партии, автоматическое получение статуса "член семьи участника специальной военной операции" поспособствует своевременному доступу к положенным мерам социальной поддержки. "Создание специализированного раздела позволит гражданам не только ознакомиться с положенными мерами, установленными на федеральном и региональном уровне, но и даст возможность их получить в электронном виде", - добавил Слуцкий.