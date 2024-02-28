В КБР полномочия по управлению школами перейдут от муниципалитетов на региональный уровень

Реализация проекта предполагает создание единых систем сопровождения обучающихся, учета библиотечного фонда учебников и научно-педагогического сопровождения

НАЛЬЧИК, 28 февраля. /ТАСС/. Полномочия по управлению школами передадут от муниципалитетов на уровень региона в Кабардино-Балкарии (КБР) до 2030 года. Об этом сообщил министр просвещения и науки республики Анзор Езаов, назвав реформу трансформацией всей системы образования.

"Планируется сформировать единое образовательное пространство через единое управление образованием, проще говоря, передать полномочия по управлению школами от муниципалитетов на уровень республики. <...> Полную передачу планируется завершить до 2030 года. Реализация данного проекта предполагает создание единой системы сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью, единой системы учета библиотечного фонда учебников, единой региональной системы научно-педагогического сопровождения", - рассказал Езаов во время стратегической сессии, посвященной развитию отрасли.

Он отметил, что формирование единого образовательного пространства планируется реализовать в четыре этапа. "В этих целях <...> считаем целесообразным обеспечить оптимизацию школьной сети через создание базовых школ, ресурсных центров в муниципальных районах и городских округах, в которых будут сосредоточены ресурсы для реализации программ профильного обучения, объединение школ, создание специализированных классов или школ", - добавил он.

Под руководством председателя правительства КБР Алия Мусукова 28 февраля в Нальчике состоялась стратегическая сессия Министерства просвещения и науки КБР, на которой были определены новые направления и задачи отрасли на период до 2030 года. Ранее Мусуков анонсировал цикл стратегических сессий, основной задачей которых является определение ключевых целевых ориентиров в отраслевом разрезе социально-экономического развития КБР. Первая такая встреча была проведена с работниками системы здравоохранения, на второй обсуждали возможности развития культуры.