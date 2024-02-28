Собянин осмотрел новый корпус лучевой терапии многопрофильного медцентра в Коммунарке

Мэр отметил, что в целом это новый шаг по пути к качественному лечению онкологических больных

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новый корпус лучевой терапии Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" готовится к открытию, медицинский центр будет качественно обслуживать не только новую Москву, но и районы старой Москвы, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В среду Собянин осмотрел патоморфологическую лабораторию и новый корпус лучевой терапии Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка".

"У нас сегодня два больших события. Во-первых, мы закончили цифровой контур в области патоморфологических исследований в онкологии на уровне лабораторий первого уровня. Это такая своеобразная революция в области постановки диагнозов, назначения лекарств, потому что у врача появились совершенно другие возможности с точки зрения точности и скорости постановки диагноза и возможность в дальнейшем привлекать и внедрять искусственный интеллект в эти технологии", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что в целом это новый шаг по пути к качественному лечению онкологических больных.

"И сегодня мы вводим центр лучевой терапии в Коммунарке. Это здание, которое оснащено самым современным оборудованием и, с другой стороны, завершает большое строительство в Коммунарке медицинского центра. Целый город медицинский, который будет качественно обслуживать не только новую Москву, но и районы старой Москвы. В целом миллионы людей здесь будут получать качественную медицинскую помощь", - добавил Собянин.

Как сообщается в материалах мэрии, патоморфологическая лаборатория, размещенная в патологоанатомическом корпусе ММКЦ "Коммунарка", является одной из самых высокотехнологичных в Москве. Для ее оснащения была закуплена новейшая техника. В 2023 году было выполнено свыше 519 тысяч исследований биоматериала. Основные работы по строительству шестиэтажного корпуса лучевой терапии в составе ММКЦ "Коммунарка" были завершены в январе 2024 года.

Корпус площадью 12,9 тысячи квадратных метров рассчитан на 26 коек круглосуточного стационара плюс 50 коек дневного стационара и предназначен для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях. В настоящее время ведутся работы по пусконаладке и аттестации всех систем. Первых пациентов корпус лучевой терапии в Коммунарке примет осенью 2024 года.

Диагностика и лечение онкозаболеваний

В Москве выявление злокачественных опухолей на ранних стадиях выросло с 62,3% до 67%, а число пациентов, которые состоят на учете более 5 лет с момента постановки диагноза, - с 55,6% до 59,8%. При этом показатель летальности онкологических больных в первый год установления диагноза снизился с 17% в 2019 году до 11,8% в 2023 году. В 2024-2025 годах планируется завершить строительство лучевого корпуса ММКЦ "Коммунарка" и нового лечебно-диагностического комплекса МГОБ № 62.