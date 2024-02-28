В СКФУ число иностранных студентов выросло в девять раз с 2012 года

В настоящее время в университете обучаются более 24 тыс. студентов из 79 регионов страны и 59 зарубежных стран

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 28 февраля. /ТАСС/. Количество иностранных студентов, обучающихся в одном из крупнейших вузов Северо-Кавказского федерального округа - Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), увеличилось в девять раз с 2012 года. Об этом сообщил ректор вуза Дмитрий Беспалов в ходе XII Российско-азербайджанского межрегионального форума, который проходит в Минеральных Водах.

"В настоящий момент у нас обучаются более 24 тыс. студентов из 79 регионов страны и 59 зарубежных стран. С 2012 года в девять раз увеличилось число иностранных студентов и составляет около 2 тыс.", - сказал Беспалов.

По его словам, среди них 84 человека из Азербайджана, который входит в топ-5 по количеству обучающихся иностранных студентов в СКФУ. "Азербайджанские студенты активно принимают участие в знаковых молодежных мероприятиях", - добавил ректор.

О форуме

Двенадцатый российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит в Минеральных Водах. Под председательством вице-премьеров двух стран Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева представители России и Азербайджана обсудят перспективные транспортно-логистические проекты, возможности для продвижения экологического диалога в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку, а также новые векторы кооперации в промышленных отраслях.

В рамках форума запланированы четыре тематических круглых стола, которые охватят промышленное производство, транспортно-логистическую отрасль, культурно-гуманитарное взаимодействие, экологические задачи и агропромышленный комплекс. Деловую часть форума завершит пленарное заседание под председательством вице-премьеров России и Азербайджана.