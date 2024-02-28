На северо-западе изменят расписание пригородных поездов в мартовские праздники

Речь идет о периоде с 6 по 10 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. График движения пригородных поездов на северо-западе России изменится в период с 6 по 10 марта в связи с празднованием Международного женского дня и переносом выходных дней. Несколько поездов отменят, по другим направлениям назначат дополнительные электрички, сообщили в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

"АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" информирует пассажиров о том, что в связи с предстоящим праздником "Международный женский день" и переносом выходных дней расписание движения пригородных поездов изменится", - рассказали в пресс-службе.

Движение пригородных поездов на северо-западе 7 марта (четверг) будет осуществляться по графику пятницы, 8 марта (пятница) - по графику субботы. Изменения основного графика не коснутся электричек в Мурманской и Псковской областях и в Республике Карелия, но здесь в расписание также будут внесены изменения.

В частности, 6 марта между Лендерами и Суккозером назначат четыре дополнительных поезда, а 8 марта вместе с еще одним поездом по этому направлению назначат два дополнительных поезда между Мурманском и Апатитами. При этом 7 и 9 марта пять электричек на линии Лендеры-Суккозеро курсировать не будут.

Кроме того, 8 марта на линию поставят четыре поезда между Санкт-Петербургом, Тихвином, Киришами и Будогощью. 7 марта будут отменены два поезда между Киришами и Будогощью, а 9 марта не будет курсировать один поезд между Петербургом и Бабаево.

Подробнее с обновленным расписанием пригородных поездов на северо-западе пассажиры могут ознакомиться на порталах РЖД.