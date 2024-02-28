В парламенте Армении почтили минутой молчания память экс-премьера СССР Рыжкова

Николай Рыжков является единственным обладателем звания национальный герой Армении, не имеющим армянского происхождения

ЕРЕВАН, 28 февраля. /ТАСС/. Парламент Армении почтил минутой молчания память бывшего премьера СССР, экс-сенатора РФ Николая Рыжкова, умершего на 95-м году жизни.

"С прискорбием узнали, что скончался большой друг армянского народа Николай Рыжков. Предлагаю почтить его память минутой молчания", - сказала депутат оппозиционной фракции "Армения" Лилит Галстян во время правительственного часа. После этого парламент, члены правительства и премьер-министр Никол Пашинян почтили память советского и российского государственного деятеля.

Рыжков является единственным обладателем звания национальный герой Армении, не имеющим армянского происхождения. В 1988 году он руководил спасательными и восстановительными работами после землетрясения в Спитаке. Одна из улиц города носит имя экс-премьера Советского Союза.

Ранее Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину по случаю смерти Рыжкова. Свои соболезнования также выразил бывший президент Армении Серж Саргсян, а экс-президент республики Роберт Кочарян назвал неоспоримым вклад Рыжкова в дело ликвидации последствий землетрясения в Спитаке.