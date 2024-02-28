В Вологодской области многодетные семьи освободили от уплаты транспортного налога

Льгота распространяется на один автомобиль в семье с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил

ТАСС, 28 февраля. Многодетные семьи в Вологодской области освободили от уплаты транспортного налога. Соответствующее решение приняли депутаты областного парламента, сообщила пресс-служба врио губернатора области.

"Многодетные семьи будут освобождены от транспортного налога на легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. При превышении мощности семья сможет уплатить более сниженный налог - на 5 250 рублей", - привела пресс-служба слова врио губернатора Георгия Филимонова.

Такая мера поддержки может быть предоставлена в отношении только одного легкового автомобиля по выбору налогоплательщика. Льгота будет доступна большинству многодетных семей, поскольку 88% зарегистрированных в регионе легковых автомобилей имеют мощность двигателя до 150 лошадиных сил. Налоговую льготу ввели с 1 января 2024 года, но фактически семьи воспользуются ею в 2025 году при уплате налогов за 2024 год.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Вологодского заксобрания, если у семьи нет автомобиля, то можно воспользоваться льготой при уплате налогов за другое имеющееся транспортное средство - снегоход, лодку. Новый вид поддержки многодетных потребует из областного бюджета порядка 56 млн рублей. На сегодня в области проживают 20 816 многодетных семей, у которых около 70 тыс. детей.