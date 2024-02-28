Стипендии имени тележурналиста Анатолия Лысенко вручили в Москве

Церемония прошла в рамках круглого стола "Журналист нового времени: вызовы, навыки, компетенции"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вручение стипендий имени российского тележурналиста и общественного деятеля Анатолия Лысенко впервые состоялось в Москве. Их получили студенты факультетов журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, Института кино и телевидения (ГИТР) и РГГУ, сообщили ТАСС в Фонде Анатолия Лысенко.

Церемония прошла в рамках круглого стола "Журналист нового времени: вызовы, навыки, компетенции", приуроченного к 270-летнему юбилею МГУ им. М. В. Ломоносова.

"Мы начинаем свою благородную деятельность с того, что бы так понравилось Анатолию Григорьевичу Лысенко - с поддержки молодых талантов. <...> Журналистика - это вещь, которой не учатся, это то, с чем ты рождаешься, это какие-то внутренние силы, которые отправляют тебя на рискованный и опасный путь. Важно вовремя человека поддержать и помочь. Стипендия имени Анатолия Григорьевича Лысенко - это первое свидетельство успеха, это первая строчка в будущей автобиографии, это первая строчка в заявлении с просьбой принять на работу", - сказал на церемонии президент Международной академии телевидения и радио, политический обозреватель Общественного телевидения России Леонид Млечин.

Президиум фонда определил четырех стипендиатов - студентов факультетов журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, Института кино и телевидения (ГИТР), РГГУ. Стипендия в размере 15 тыс. рублей будет выплачиваться им ежемесячно с февраля по июль 2024 года. Также дипломы вручили пяти лауреатам стипендии, которым будет предложена стажировка на ведущих федеральных телеканалах.

"Я думаю, что вопрос не только в стипендии, вопрос в той самой магии имени Анатолия Григорьевича, которая поможет ребятам понять стандарт профессии, планку профессии, потому что ведь на самом деле журналистика сегодня освобождается от многих напускных, исторически напускных стереотипов, она перерождается не только потому, что перерождаются технологии журналистики. Она перерождается, потому что она ищет себя, не только как часть какой-то элитной структуры, она ищет себя как неотъемлемая часть жизни молодого человека", - отметила декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор филологических наук Елена Вартанова.

В апреле 2023 года Млечин объявил о создании фонда поддержки культурных и просветительских проектов имени Лысенко. Позже стипендиальная программа имени Лысенко была учреждена фондом для поддержки наиболее активных студентов ведущих вузов РФ. Стипендиальный фонд сформирован за счет средств, вырученных от продажи билетов на клубные вечера Media&Art - благотворительный проект, организованный фондом Лысенко.