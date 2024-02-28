К 650-летию Кирова создали коллекцию одежды с видами Вятки XIX века

Коллекция выполнена по мотивам работ кировского художника-графика Татьяны Дедовой

КИРОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Предприятие в Кировской области создало к 650-летию Кирова коллекцию одежды "Город моего сердца" по мотивам работ кировского художника-графика Татьяны Дедовой, произведения которой посвящены Вятке XIX века. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Одно из предприятий Кировской области, выпускающих одежду из меха и кожи, разработало в честь 650-летия города Кирова эксклюзивную коллекцию "Город моего сердца". На меховые и кожаные изделия нанесены графические пейзажи современного Кирова и старой Вятки, авторская ручная роспись. Дизайнеры отобразили на пальто, плащах, кожаных юбках, сумках, головных уборах очертания старинных улочек и видов города. Коллекция выполнена по мотивам работ кировского художника-графика Татьяны Дедовой, произведения которой посвящены Вятке XIX века, ее архитектуре и самобытности", - говорится в сообщении.

Коллекцию "Город моего сердца" представили на стенде Кировской области на выставке "Россия" на ВДНХ.

Киров отметит юбилей в 2024 году. Для празднования 650-летия определены три основные даты: День города - 12 июня, Ночь города - с 29 на 30 июня, День основания Хлынова (Вятки, Кирова) - 22 сентября. В планах - гастроли солистов Большого театра России и Мариинского театра, проведение концертов с участием российских звезд, гастрофестивалей, выставок, форумов, Васнецовского пленэра, фестивалей "На семи холмах" и "Вятка - город детства", Циолковских чтений и других мероприятий. К юбилею в Кирове ремонтируют фасады и крыши многоквартирных домов, памятников культуры, благоустраивают парки, планируется обновить фасад здания железнодорожного вокзала, провести ремонт аэровокзального комплекса, автовокзала.