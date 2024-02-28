Тамбовская область в 2024 году увеличит заготовки семян лиственных деревьев на 30%

В 2024 году в регионе планируют восстановить леса на площади не менее 760 га

ТАСС, 28 февраля. Лесоводы Тамбовской области в 2024 году планируют увеличить заготовки лиственных пород деревьев на 30%, их объем составит 6,3 тонны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Осенью 2024 года лесоводы планируют заготовить 6,3 тонны семян лиственных пород деревьев, таких как дуб, береза и других, что на треть превышает план в 4,5 тонны", - говорится в сообщении.

В 2024 году намерены восстановить леса на площади не менее 760 га. Объем финансирования превышает 49 млн рублей. Основными лесообразующими культурами в регионе являются сосна и дуб.

Тамбовская область в 2023 году провела лесовосстановление на 812 га, что на 35% превысило целевой показатель. Как отметили ТАСС в министерстве экологии и природных ресурсов региона, ежегодно гибнут леса на площади в 450-550 га.