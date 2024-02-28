Большой круг российского казачества поддержал курс Путина на защиту интересов страны

В принятом на съезде документе также говорится о поддержке инициативы казаков "по возрождению исторического Запорожского казачьего войска, верного России и ее народу"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. II Большой круг российского казачества поддержал курс президента РФ Владимира Путина и отметил его вклад в возрождение казачества для защиты России и ее интересов в мире, делегаты съезда также выступили за воссоздание исторического Запорожского казачьего войска. Об этом говорится в резолюции, единогласно принятой участниками собрания в храме Христа Спасителя.

"Российское казачество консолидируется для защиты Отечества. Круг отмечает огромный вклад президента РФ Владимира Владимировича Путина в возрождение и развитие российского казачества, восстановление его сплоченности в деле защиты России и ее интересов в мире. <…> Принимая во внимание обращения казаков, решения кругов и сборов казачьих обществ и общественных объединений казаков, круг постановляет поддержать курс президента РФ", - говорится в резолюции, которую зачитал атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

В документе также говорится о поддержке инициативы казаков "по возрождению исторического Запорожского казачьего войска, верного России и ее народу". Круг также постановил сформировать совет атаманов России как координирующий орган по объединению российского казачества.

Кроме того, в резолюции указаны приоритетные направления деятельности казачества на ближайшие годы. Это в том числе участие казаков в специальной военной операции и поддержка семей участников СВО, несение военной службы с учетом исторических традиций и преемственности, поддержка Ассоциации казачьих вузов, кадетских корпусов и других образовательных организаций с региональным статусом "казачьи", воспитание молодежи в патриотизме и готовности служить России.

В II Большом круге российского казачества приняли участие более 1 100 казаков-делегатов, атаманы и казаки войсковых казачьих обществ и общественных объединений казаков, кадеты и студенты учебных заведений, входящих в Ассоциацию казачьих вузов, духовенство Русской православной церкви.

Первый Большой круг российского казачества состоялся в 2018 году.