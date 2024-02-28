28 февраля, 18:00

Сальдо считает, что участникам "голой вечеринки" посещение Новороссии пойдет на пользу

Говоря о своем отношении к организатору мероприятия, блогеру Анастасии Ивлеевой, Сальдо отметил, что ее поступок - "это плевок в лицо своим же людям"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что посещение Новороссии пойдет на пользу участникам "голой вечеринки". Об этом он высказался в интервью ТАСС.

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"Сама "показушность" этой вечеринки, а они специально это сделали - показали [свое отношение к происходящему в стране] - она вызывает брезгливость. Казалось бы, народные любимцы были, а стали фактически теми людьми, от которых все отвернулись, и желающих попасть на их концерты, даже если бы их разрешили, было немного. <…> Но все равно это русские люди, они живут среди нас, и если кто-то из них хотя бы сейчас все осознал, если они после той ситуации дошли до этого и не сбежали, как некоторые, то <...> это им пойдет на пользу, для них это нужно", - сказал Сальдо, имея в виду поездку в регионы Донбасса и Новороссии.

Говоря о своем отношении к организатору мероприятия, блогеру Анастасии Ивлеевой, Сальдо отметил, что ее поступок - "это плевок в лицо своим же людям, это демонстративно-показушное богатство или излишества".

"Вообще я к этому плохо отношусь, а в такое время - тем более", - сказал глава Херсонской области.

"Голая вечеринка" была организована в декабре блогером Анастасией Ивлеевой. Ее гостями тогда стали многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Вечеринка вызвала общественное порицание, в итоге принявшие в ней участие звезды публично извинялись за причастность к событию.

Позднее несколько участников вечеринки посетили регионы Донбасса и Новороссии. Народный артист России Филипп Киркоров во время своей поездки в Горловку Донецкой Народной Республики (ДНР) посетил больницу и разрушенный концертный зал ДК "Шахтер". Российский певец Дима Билан посетил Донецк с гуманитарной миссией, доставив оборудование и пожертвование в приют для животных "Пиф". По словам замминистра информации ДНР, Даниила Безсонова, в ближайшее время поездку в Донецк планирует совершить и блогер Анастасия Ивлеева. 

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РоссияСальдо, Владимир Васильевич